Іспит на рівень володіння державною мовою запровадили в Україні з 16 липня.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» здавати його необхідно претендентам на посади в органи державної влади або місцевого самоврядування: прокурорам, суддям, президенту, прем’єрам, міністрам, керівникам облдержадміністрацій, поліцейським, які перебувають на керівних посадах, директорам закладів освіти всіх форм власності та особам, які набувають громадянство України. Після складання іспиту вони отримають державний сертифікат.

У Тернопільській області наразі діє три пункти проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. Один – у Збаражі, два – у Тернополі. В обласному центрі для здачі екзамену можна зареєструватися у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді, що на вулиці Нечая, 29. Іспит проходить на нульовому поверсі бібліотеки у мультимедійній лабораторії «МедіаСтарт». Друге місце – це Західноукраїнський національний університет, а саме у корпусі №3, аудиторія 305, що на майдані Перемоги, 3. Для того, щоб здати іспит спочатку необхідно зареєструватися. Про старт реєстрації на конкретні дати Комісія повідомляє заздалегідь на сайті та у фейсбуці. Також за графіком іспитів на серпень можна стежити на сайті ЗУНУ. Якщо не прийти на іспит в обраний час на обраний іспитовий майданчик, то подати наступну заявку можна буде тільки через 4 місяці.

Іспит на рівень володіння державною мовою складається із чотирьох частин: «Культура мови», «Читання» «Письмо» та «Говоріння». Об’єднані частини «Культура мови» та «Читання» містять 44 завдання, максимальна можлива кількість балів – 66. Відведений час на виконання завдань цих частин – 1 година. Частина «Письмо» містить одне завдання, максимальна можлива кількість балів – 37. Відведений час на виконання цього завдання – 40 хвилин. Частина «Говоріння» містить два завдання: монолог і діалог, максимальна можлива кількість балів – 59. Відведений час на виконання цих завдань – 20 хвилин.