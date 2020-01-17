Шедеври японської кухні вже давно підкорили українських гурманів. Тільки в Тернополі суші пропонують ледь не в кожному закладі харчування, пропозицій так багато, що очі розбігаються. Тому, коли хочеться поласувати смачними суші тут і зараз, виникає питання: а де замовити суші? Де найсмачніші суші в Тернополі? Відповідь проста: звісно ж у YOUNG.

Чому суші з доставкою від YOUNG варті того, щоб їх замовити?

Доставка суші від ресторану азіатської кухні ЯНГ вигідно вирізняється поміж інших. В чому ж її секрет? А секрету як такого нема, просто є поєднання важливих критеріїв, які й роблять ЯНГ найпопулярнішим закладом для замовлення суші.

– По-перше, суші-роли в ЯНГу готуються за унікальною рецептурою. Таких оригінальних поєднань та цікавих смаків ви не спробуєте більше ніде, адже кожна страва готується за авторськими рецептами. Якщо вам набридли стандартні позиції, то ЯНГ саме для вас, він здивує будь-якого гурмана.

– По-друге, у свіжості риби, морепродуктів та інших інгредієнтів ви можете бути впевненими на сто відсотків. Рибу в закладі навіть не заморожують, а використовують лише свіжу охолоджену. Тому весь смак та аромат зберігається цілком і повністю.

– По-третє, великі порції. Заклад не економить на порції та на начинці, риби у ролах дійсно багато. До того ж, до кожного замовлення додається в достатній кількості васалі, імбир та соєвий соус. А хочете більше цих додатків – не проблема, просто повідомте про це під час замовлення.

– По-четверте, відмінна подача. Замовлена страва матиме вигляд як у закладі, її буде не лише смачно, а й приємно їсти. Спеціальні контейнери для перевезення готових страв, якими користуються кур’єри, забезпечують бездоганний вигляд суші.

– І по-п’яте, швидка та зручна доставка. Кур’єри працюють оперативно, а послуга доставки доступна щодня, як по місті, так і за межі міста.

Якщо досі вагаєтесь, де замовити суші в місті Тернопіль, то оберіть YOUNG і точно не прогадаєте.

Як замовити суші Тернопіль: умови доставки

Що потрібно знати, щоб замовити суші від Party Restaurant YOUNG:

– Доставка суші в місті Тернопіль, а також інших паназіатських страв з ЯНГу працює щодня з 14.00 до 23.30.

– Замовити суші додому можна за умови покупки страв на 200 гривень по місту та від 300 гривень, якщо доставити страви потрібно за місто.

– Вартість доставки: 30 гривень по місту та 50 – за місто.

– Доставка буде безкоштовною, якщо сума чеку складатиме мінімум 450 гривень.

– Щоб скористатися послугою доставки, можна замовити бажані позиції по телефону, на сайті, чи через зручний мобільний додаток. Хочете поласувати найсмачнішими суші-ролами вдома, на роботі чи в гостях, замовляйте у YOUNG, і ви обов’язково станете постійний клієнтом.