У грудні цього року та січні наступного депутати міської ради звітуватимуть перед виборцями про свою діяльність упродовж 2021 року. Відповідний графік затвердили на одинадцятій сесії міської ради.

– Завершився перший рік депутатських повноважень нового складу Тернопільської міської ради, і ми затверджуємо графік звітувань за попередній депутатський рік, – сказав Ігор Гірчак, секретар міської ради. – Він складений на основі поданих від депутатів пропозиції про місце і час проведення звітів.

Більшість депутатів звітуватимуть про свою роботу вже у січні 2022 року. Є серед них і такі, що вже розповіли, що їм вдалося зробити за рік. Це четверо представників «Сили людей». Їхній звіт відбувся 24 жовтня. А троє депутатів від «Слуги народу» звітуватимуть напередодні Нового року – 29 грудня.

Решта депутатів розказуватимуть, що зробили за рік своїх повноважень упродовж січня 2022 року. Місця для зустрічі з виборцям вони обрали різні – там, де працюють, в офісах партій, у школах, бібліотеках або інших придатних для цього приміщеннях.

Щодо дат, то майже третина депутатів звітуватиме 28 січня. А от Марія Баб’юк вирішила цю справу не відкладати надовго і послухати її можна буде вже 2 січня. Ще п’ятеро депутатів звітуватимуть 4 і 5 січня. Інші розкажуть про свою депутатську роботу у період з 10 до 28 січня. Є двоє депутатів, які звітуватимуть у лютому. Так, Ольга Похиляк зробить це 8 лютого зі свого робочого кабінету у режимі аудіо-відео конференції. А завершить депутатські звітування Микола Дерецький 16 лютого.

У прийнятому на сесії рішенні вказано, що депутати мають не пізніш як за сім днів до дня звітування повідомити виборців про дату, час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб. Також до 10 січня 2022 року вони повинні підготувати та надати в управління організаційно-виконавчої роботи звіт про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян, територіальною громадою за 2021 рік для оприлюднення його на офіційному сайті Тернопільської міської ради.