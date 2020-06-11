На Тернопільщині – понад 120 тисяч дітей шкільного віку. Втім, забезпечити усіх повноцінним оздоровленням і відпочинком цього літа не зможуть. Дотепер невідомо, чи запрацюють стаціонарні табори.

В області не зможуть організувати цього року пришкільних та мовних таборів, – каже начальник управління сім’ї і молоді ОДА Ігор Чорний. Оскільки, зазвичай, вони проходили у червні, одразу після завершення начального року.

“Цього року можливі традиційні прицерковні табори. Також, думаю, будуть можливими наметові табори, які проводять громадські організації. Більшість мовних таборів вже не вдасться організувати, оскільки вони проводилися на початку червня, а поки ми не маємо такого дозволу. У нашій області є 10 стаціонарних таборів, дев’ять з них готові до роботи. Чекаємо відповідного дозволу. У наші стаціонарні оздоровчі заклади може заїхати 1540 дітей за одну зміну. В нас загалом в області понад 121 тисяча дітей шкільного віку, які мають право на відпочинок і оздоровлення. Маємо понад 64 тисячі дітей пільгових категорій. Вони мають право на безкоштовне оздоровлення та відпочинок. За бюджеті кошти ми оздоровлюємо лише дітей пільгових категорій. Хто не має пільг, то може придбати путівку до оздоровчого закладу. Крім таборів, які є в нас на території області, ми будемо мати путівки до дитячих центрів “Артек”, і до дитячого центру “Молода гвардія” у місті Одеса. Це путівки за кошти державного бюджету”.

Додамо, вартість перебування у дитячих стаціонарних таборах цього року дещо збільшилася. Зокрема, одна доба вартуватиме від 310 до 340 гривень.

Софія Романська