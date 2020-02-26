У 2020 році в Тернополі продовжаться роботи з ремонту існуючих спортивних майданчиків та влаштування нових дитячих ігрових зон.

Зокрема, наразі з бюджету громади передбачено 1 млн грн на влаштування дитячих майданчиків та ще 2 млн грн – на реконструкцію спортивних площадок. За ці кошти у місті буде встановлено близько 30-ти нових ігрових зон та відремонтовано декілька універсальних майданчиків для занять фізичною культурою і спортом.

Нові дитячі майданчики з’являться за адресами:

вул. Морозенка, 7

бульв. Д. Вишнивецького, 5

вул. Колонтая, 2

вул. Князя Острозького, 40

вул. Винниченка, 4

вул. Володимира Великого, 8

вул. Симоненка, 5

вул. Замкова, 1

вул. Пушкіна, 5

вул. Вербицького, 7

вул. Вербицького, 4

вул. Коновальця, 8

вул. Карпенка, 20

вул. Карпенка, 23

вул. 15 Квітня, 15

вул. Симоненка, 8-10

просп. Злуки, 53

вул. Генерала М. Тарнавського, 4

вул. О. Довженка, 9

вул. О. Довженка,4а

вул. О. Довженка, 7

вул. О. Довженка, 8б

просп. Злуки, 25

вул. Галицька, 34

вул. Кн. Острозького, 53

вул. Пушкіна, 3

вул. 15 квітня, 19

вул. Макаренка ,5

вул. Бережанська, 53-55

Ремонт спортивних майданчиків заплановано у найближчі роки провести за адресами: