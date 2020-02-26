У 2020 році в Тернополі продовжаться роботи з ремонту існуючих спортивних майданчиків та влаштування нових дитячих ігрових зон.

Зокрема, наразі з бюджету громади передбачено 1 млн грн на влаштування дитячих майданчиків та ще 2 млн грн – на реконструкцію спортивних площадок. За ці кошти у місті буде встановлено близько 30-ти нових ігрових зон та відремонтовано декілька універсальних майданчиків для занять фізичною культурою і спортом.

Нові дитячі майданчики з’являться за адресами:

  • вул. Морозенка, 7
  • бульв. Д. Вишнивецького, 5
  • вул. Колонтая, 2
  • вул. Князя Острозького, 40
  • вул. Винниченка, 4
  • вул. Володимира Великого, 8
  • вул. Симоненка, 5
  • вул. Замкова, 1
  • вул. Пушкіна, 5
  • вул. Вербицького, 7
  • вул. Вербицького, 4
  • вул. Коновальця, 8
  • вул. Карпенка, 20
  • вул. Карпенка, 23
  • вул. 15 Квітня, 15
  • вул. Симоненка, 8-10
  • просп. Злуки, 53
  • вул. Генерала М. Тарнавського, 4
  • вул. О. Довженка, 9
  • вул. О. Довженка,4а
  • вул. О. Довженка, 7
  • вул. О. Довженка, 8б
  • просп. Злуки, 25
  • вул. Галицька, 34
  • вул. Кн. Острозького, 53
  • вул. Пушкіна, 3
  • вул. 15 квітня, 19
  • вул. Макаренка ,5
  • вул. Бережанська, 53-55

Ремонт спортивних майданчиків заплановано у найближчі роки провести за адресами:

  • вул. Лучаківського, 11
  • вул. Генерала М. Тарнавського, 22
  • вул. Чернівецька
  • вул. Київська, 9, 11, 11а, 11б
  • вул. У. Самчука, 32-34
  • вул. Чалдаєва, 1
  • пр. Степана Бандери, 96
  • вул. 15 Квітня, 43
  • вул. Руська, 18-20
  • вул. Протасевича, 4
  • вул. Золотогірська, 14
  • вул. Генерана М. Тарнавського, 3