У 2020 році в Тернополі продовжаться роботи з ремонту існуючих спортивних майданчиків та влаштування нових дитячих ігрових зон.
Зокрема, наразі з бюджету громади передбачено 1 млн грн на влаштування дитячих майданчиків та ще 2 млн грн – на реконструкцію спортивних площадок. За ці кошти у місті буде встановлено близько 30-ти нових ігрових зон та відремонтовано декілька універсальних майданчиків для занять фізичною культурою і спортом.
Нові дитячі майданчики з’являться за адресами:
- вул. Морозенка, 7
- бульв. Д. Вишнивецького, 5
- вул. Колонтая, 2
- вул. Князя Острозького, 40
- вул. Винниченка, 4
- вул. Володимира Великого, 8
- вул. Симоненка, 5
- вул. Замкова, 1
- вул. Пушкіна, 5
- вул. Вербицького, 7
- вул. Вербицького, 4
- вул. Коновальця, 8
- вул. Карпенка, 20
- вул. Карпенка, 23
- вул. 15 Квітня, 15
- вул. Симоненка, 8-10
- просп. Злуки, 53
- вул. Генерала М. Тарнавського, 4
- вул. О. Довженка, 9
- вул. О. Довженка,4а
- вул. О. Довженка, 7
- вул. О. Довженка, 8б
- просп. Злуки, 25
- вул. Галицька, 34
- вул. Кн. Острозького, 53
- вул. Пушкіна, 3
- вул. 15 квітня, 19
- вул. Макаренка ,5
- вул. Бережанська, 53-55
Ремонт спортивних майданчиків заплановано у найближчі роки провести за адресами:
- вул. Лучаківського, 11
- вул. Генерала М. Тарнавського, 22
- вул. Чернівецька
- вул. Київська, 9, 11, 11а, 11б
- вул. У. Самчука, 32-34
- вул. Чалдаєва, 1
- пр. Степана Бандери, 96
- вул. 15 Квітня, 43
- вул. Руська, 18-20
- вул. Протасевича, 4
- вул. Золотогірська, 14
- вул. Генерана М. Тарнавського, 3