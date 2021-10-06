Де в Тернополі можна придбати або поповнити проїзні

Для швидкого і комфортного поповнення «Соціальної карти тернополянина», а також придбання та поповнення неперсоніфікованих електронних квитків для проїзду у міському громадському транспорті, відтепер у Тернополі працює 56 авторизованих пунктів, які знаходяться у різних мікрорайонах міста.

Серед них:

Масив «Дружба»:

1. Магазин «Продукти», вулиця Максима Кривоноса, 11 (зупинка «Вул. Кривоноса»);

2. Магазин «Ксеня», вул. Тролейбусна, 8А ( зупинка «Міськвійськомат»);

3. Кіоск «Мерсі», вул. Львівська, 2 (зупинка «Майдан перемоги»);

4. Кіоск «Юник», вул. Кривоноса (навпроти супермаркету «Сільпо»);

5. Магазин «Продукти», вул. Бережанська (зупинка «Дендропарк»);

6. Кіоск швидкого харчування, вул. Гетьмана І. Мазепи (зупинка «Вулиця Гетьмана І. Мазепи»);

7. Магазин «Продукти», вул. Винниченка (зупинка «Педагогічний університет»);

8. Магазин «Калина», вул. Лучаківського, 15;

9. Магазин «Продукти», вул. Лучаківського (зупинка «Вулиця Лучаківського»);

10. Магазин «Остер», вул. Карпенка, 22-А;

11. Магазин «Остер», вул. Золотогірська, 18 (зупинка «Вул. Золотогірська (кінцева)»;

Мікрорайон «Центр»:

12. Магазин «Шинкарик», вул. Руська, 20, (зупинка «Центр»);

13. Кіоск «Мерсі», вул. Руська, 14 (Книгарня);

14. Кіоск «Мерсі», Театральний майдан;

15. Кіоск «Мерсі», вул. В’ячеслава Чорновола, 12 (в напрямку залізничного вокзалу);

16. Магазин «Поляна2, вул. С. Крушельницької, 1 (зупинка «Вул. С. Крушельницької»);

17. Кіоск «Мерсі», вул. Пирогова, 16 (Міська лікарня №1);

18. Кіоск «Юник», вул. Князя Острозького, буд. 20 (поруч зупинки «Філармонія»);

19. Кіоск «Мерсі», вул. Митрополита Шептицького, 3 (навпроти зупинки «Вул. Митрополита Шептицького»);

20. Магазин «Юник «Сімейний маркет», вул. Живова (зупинка «Видавництво «Збруч»;

21. Кіоск «Мерсі», вул. Живова (навпроти «Укрексімбанк»);

22. Кіоск «Мерсі», вул. Живова (заїзд до ТЦ «Новус»);

23. Кіоск «Мерсі», вул. Живова (навпроти магазину «Буд-Плюс»);

24. Магазин «Щедрик», вул. Живова, 1;

25. Магазин «Юник», вул. Чернівецька, 50;

26. Кіоск «Мерсі», вул. Чехова, 3 (біля Тернопільського державного медичного університету);

27. Магазин «Продукти», вул. Бродівська (зупинка «Вулиця Бродівська»)

Мікрорайон «Канада»:

28. Кіоск «Мерсі», вул. Клінічна, 4-8 (біля входу в Тернопільську обласну лікарню);

29. Магазин «Калина», м. Тернопіль, вул. М. Вербицького, 4;

30. Магазин «Ксеня», вул. Текстильна, зупинка «Будинок праці»;

31. Магазин «Ксеня», пр. Злуки, 9 (зупинка «Магазин “Текстильник»);

32. Кіоск «Твоя кава», проспект Злуки (зупинка «Універсам», від центру);

33. Магазин «Шинкарик», пр. Злуки, 31 (зупинка «Універсам», до центру);

34. Магазин «Продукти, пр. Злуки (зупинка «Центр дозвілля ім. О. Довженка»);

35. Магазин «Ірис», вул. Генерала М. Тарнавського, 7 (зупинка «11-та школа», до центру);

Масив «Східний»:

36. Магазин «Додому», пр. Степана Бандери, 11а (зупинка «Міський стадіон», до центру);

37. Кіоск «Мерсі», пр. Степана Бандери, 80 (біля відділення № 6 Нової пошти);

38. Магазин «Ласуня», пр. Степана Бандери, 94А (зупинка «Бульвар Данила Галицького»;

39. Магазин «Юник», пр. Степана Бандери, 88 (зупинка «Пр. Степана Бандери», біля Збаразького кільця;

40. Кіоск «Юник», вул. Слівенська, 15, ринок «Прогрес»;

41. Кіоск «Юник», вул. Лесі Українки, 12 (навпроти зупинки «Вул. Лесі Українки», до центру;

42. Магазин «Продукти», вул. Лесі Українки ( зупинка «Вул. Лесі Українки», від центру;

43. Промисловий магазин, вул. Лесі Українки (зупинка «14 школа» ;

Масив «Сонячний»:

44. Магазин «Юник», вул. Чаалдаєва, 2;

45. Кіоск «Юник», вул. 15-го Квітня, 2 (зупинка «Бульвар С. Петлюри» («Сільпо» цілодобове);

46. Кіоск «Мерсі», вул. 15-го Квітня, 2, («Сільпо» цілодобове);

47. Магазин «Шинкарик», вул. 15-го Квітня, 14 (зупинка «Бульвар Куліша»;

48. Кіоск «Юник», вул. 15-го Квітня, 9 ( зупинка «Вул. 15-го Квітня», до центру;

49. Магазин «Калина», вул. Братів Бойчуків, 5;

50. Магазин «Гермес», вул. Київська, 10, зупинка «Вул. Київська» ( до центру);

51. Кіоск «Мерсі», вул. Г. Тарнавського, 36 ( поруч АТБ);

Мікрорайон «Північний промисловий район»:

52. Магазин «Ксеня», вулиця Генерала Тарнавського, 15а (зупинка «Савич парк»)

Мікрорайон «Північний»:

53. Кіоск «Мерсі», вул. Текстильна, 28-ч, (поруч ТРЦ «Подоляни»);

54. Магазин «Калина», вул. В. Симоненка, 3;

55. Магазин «City Market», вул. Симоненка, 7а (зупинка «Вул. Симоненка», кінцева;

Смт. В. Березовиця

56. Кіоск «Юник», вул. Енергетична (зупинка «Містечко шляховиків»).

Додамо, у місті працює також більше 70-ти терміналів самообслуговування EasyPay, через які можна придбати разовий квиток на проїзд у громадському транспорті. Дізнатися адресу найближчого терміналу можна у переліку або за посиланням.

Нагадаємо, з 1 жовтня сплатити за проїзд у тролейбусах або автобусах Тернополя можна лише безконтактною банківською картою; пристроєм з функцією NFC; «Соціальною картою тернополянина» та неперсоніфікованим електронним квитком або разовим проїзним квитком.