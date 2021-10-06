Для швидкого і комфортного поповнення «Соціальної карти тернополянина», а також придбання та поповнення неперсоніфікованих електронних квитків для проїзду у міському громадському транспорті, відтепер у Тернополі працює 56 авторизованих пунктів, які знаходяться у різних мікрорайонах міста.
Серед них:
Масив «Дружба»:
1. Магазин «Продукти», вулиця Максима Кривоноса, 11 (зупинка «Вул. Кривоноса»);
2. Магазин «Ксеня», вул. Тролейбусна, 8А ( зупинка «Міськвійськомат»);
3. Кіоск «Мерсі», вул. Львівська, 2 (зупинка «Майдан перемоги»);
4. Кіоск «Юник», вул. Кривоноса (навпроти супермаркету «Сільпо»);
5. Магазин «Продукти», вул. Бережанська (зупинка «Дендропарк»);
6. Кіоск швидкого харчування, вул. Гетьмана І. Мазепи (зупинка «Вулиця Гетьмана І. Мазепи»);
7. Магазин «Продукти», вул. Винниченка (зупинка «Педагогічний університет»);
8. Магазин «Калина», вул. Лучаківського, 15;
9. Магазин «Продукти», вул. Лучаківського (зупинка «Вулиця Лучаківського»);
10. Магазин «Остер», вул. Карпенка, 22-А;
11. Магазин «Остер», вул. Золотогірська, 18 (зупинка «Вул. Золотогірська (кінцева)»;
Мікрорайон «Центр»:
12. Магазин «Шинкарик», вул. Руська, 20, (зупинка «Центр»);
13. Кіоск «Мерсі», вул. Руська, 14 (Книгарня);
14. Кіоск «Мерсі», Театральний майдан;
15. Кіоск «Мерсі», вул. В’ячеслава Чорновола, 12 (в напрямку залізничного вокзалу);
16. Магазин «Поляна2, вул. С. Крушельницької, 1 (зупинка «Вул. С. Крушельницької»);
17. Кіоск «Мерсі», вул. Пирогова, 16 (Міська лікарня №1);
18. Кіоск «Юник», вул. Князя Острозького, буд. 20 (поруч зупинки «Філармонія»);
19. Кіоск «Мерсі», вул. Митрополита Шептицького, 3 (навпроти зупинки «Вул. Митрополита Шептицького»);
20. Магазин «Юник «Сімейний маркет», вул. Живова (зупинка «Видавництво «Збруч»;
21. Кіоск «Мерсі», вул. Живова (навпроти «Укрексімбанк»);
22. Кіоск «Мерсі», вул. Живова (заїзд до ТЦ «Новус»);
23. Кіоск «Мерсі», вул. Живова (навпроти магазину «Буд-Плюс»);
24. Магазин «Щедрик», вул. Живова, 1;
25. Магазин «Юник», вул. Чернівецька, 50;
26. Кіоск «Мерсі», вул. Чехова, 3 (біля Тернопільського державного медичного університету);
27. Магазин «Продукти», вул. Бродівська (зупинка «Вулиця Бродівська»)
Мікрорайон «Канада»:
28. Кіоск «Мерсі», вул. Клінічна, 4-8 (біля входу в Тернопільську обласну лікарню);
29. Магазин «Калина», м. Тернопіль, вул. М. Вербицького, 4;
30. Магазин «Ксеня», вул. Текстильна, зупинка «Будинок праці»;
31. Магазин «Ксеня», пр. Злуки, 9 (зупинка «Магазин “Текстильник»);
32. Кіоск «Твоя кава», проспект Злуки (зупинка «Універсам», від центру);
33. Магазин «Шинкарик», пр. Злуки, 31 (зупинка «Універсам», до центру);
34. Магазин «Продукти, пр. Злуки (зупинка «Центр дозвілля ім. О. Довженка»);
35. Магазин «Ірис», вул. Генерала М. Тарнавського, 7 (зупинка «11-та школа», до центру);
Масив «Східний»:
36. Магазин «Додому», пр. Степана Бандери, 11а (зупинка «Міський стадіон», до центру);
37. Кіоск «Мерсі», пр. Степана Бандери, 80 (біля відділення № 6 Нової пошти);
38. Магазин «Ласуня», пр. Степана Бандери, 94А (зупинка «Бульвар Данила Галицького»;
39. Магазин «Юник», пр. Степана Бандери, 88 (зупинка «Пр. Степана Бандери», біля Збаразького кільця;
40. Кіоск «Юник», вул. Слівенська, 15, ринок «Прогрес»;
41. Кіоск «Юник», вул. Лесі Українки, 12 (навпроти зупинки «Вул. Лесі Українки», до центру;
42. Магазин «Продукти», вул. Лесі Українки ( зупинка «Вул. Лесі Українки», від центру;
43. Промисловий магазин, вул. Лесі Українки (зупинка «14 школа» ;
Масив «Сонячний»:
44. Магазин «Юник», вул. Чаалдаєва, 2;
45. Кіоск «Юник», вул. 15-го Квітня, 2 (зупинка «Бульвар С. Петлюри» («Сільпо» цілодобове);
46. Кіоск «Мерсі», вул. 15-го Квітня, 2, («Сільпо» цілодобове);
47. Магазин «Шинкарик», вул. 15-го Квітня, 14 (зупинка «Бульвар Куліша»;
48. Кіоск «Юник», вул. 15-го Квітня, 9 ( зупинка «Вул. 15-го Квітня», до центру;
49. Магазин «Калина», вул. Братів Бойчуків, 5;
50. Магазин «Гермес», вул. Київська, 10, зупинка «Вул. Київська» ( до центру);
51. Кіоск «Мерсі», вул. Г. Тарнавського, 36 ( поруч АТБ);
Мікрорайон «Північний промисловий район»:
52. Магазин «Ксеня», вулиця Генерала Тарнавського, 15а (зупинка «Савич парк»)
Мікрорайон «Північний»:
53. Кіоск «Мерсі», вул. Текстильна, 28-ч, (поруч ТРЦ «Подоляни»);
54. Магазин «Калина», вул. В. Симоненка, 3;
55. Магазин «City Market», вул. Симоненка, 7а (зупинка «Вул. Симоненка», кінцева;
Смт. В. Березовиця
56. Кіоск «Юник», вул. Енергетична (зупинка «Містечко шляховиків»).
Додамо, у місті працює також більше 70-ти терміналів самообслуговування EasyPay, через які можна придбати разовий квиток на проїзд у громадському транспорті. Дізнатися адресу найближчого терміналу можна у переліку або за посиланням.
Нагадаємо, з 1 жовтня сплатити за проїзд у тролейбусах або автобусах Тернополя можна лише безконтактною банківською картою; пристроєм з функцією NFC; «Соціальною картою тернополянина» та неперсоніфікованим електронним квитком або разовим проїзним квитком.
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