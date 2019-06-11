Купатись чи лише засмагати.

Тернопільський став біля набережної на Циганці вже заповнений людьми. Зазвичай тут ніжаться на сонці, дорослі купаються, а от діткам – забороняють. Люди переймаються якістю води – чи відповідає вона нормам – для всіх питання.

Кореспонденти телеканалу Тернопіль 1 дізналися, чи робили вже експертизу і чи немає патогенних мікроорганізмів у воді. Тож перед тим, як вихідні проводити на набережній – перегляньте сюжет.

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Незважаючи на робочий день тут, на пляжі “Циганка” засмагають та плавають в озері десятки тернополян. Люди раді, що для хорошого відпочинку не потрібно їхати на море, та все ж побоюються, що стан води незадовільний. Кажуть, здалось би очистити став, а також обов’язково облаштувати зручний захід в озеро. Адже на бетоні можна легко травмуватись.