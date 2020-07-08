Тернопільські парки окроплюють від кліщів. Нині дезінфектори працюють у парку Тараса Шевченка, завтра акарацидні роботи здійснюватимуть у Старому Парку. Відтак містян просять цими днями там не прогулюватися.

Пік активності кліщів – з десятої по дванадцяту ранку, – розповідає епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Найбільший ризик зазнати нападу цих комах у густих зелених зонах. Хоча водяться кліщі навіть і на прибудинкових територіях.

«Всі зелені території міста і області є в зоні ризику. Зараз напади кліщів відбуваються і на прибудинкових територіях, в парках, у будь-яких зелених зонах. Кліщі є всюди, де є їхні підкормлювачі. А це насамперед дрібні миловидні гризуни, птахи. Пік активності кліщів – 10 – 12.00. В спеку активність кліщів знижується. Загалом кліщі активні цілодобово. Кліщі не люблять високих температур і дуже низьких температур. Перший напад цього року ми зафіксували 25 лютого, минулого року – 11 лютого».

Нагадаємо, цього року епідеміологи області зареєстрували рекордну кількість укусів кліщів – близько восьмиста. Лікарі припускають: що реальне число постраждалих набагато більше.

Софія Романська