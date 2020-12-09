Хвойні дерева для оздоблення приміщень на час новорічно-різдвяних свят розпочнуть продавати у Тернополі з 15 грудня. Купити їх можна буде у всіх мікрорайонах міста. У міськраді визначили спеціальні місця для цього.

Продаж новорічних красунь триватиме до 10 січня 2021 року. На що звернути увагу при виборі деревця розповіли працівники ДП “Кременецьке лісове господарство”.

– У здоровового і свіжого дерева колір голок насичено-зелений, – кажуть лісничі. – При висоті ялинки 1,5 метра товщина стовбуру має бути понад 6 сантиметрів. Розітріть кілька голок пальцями – вони мають стати липкими і ароматними. Якщо провести рукою проти росту голок, то вони не повинні обсипатися. На зрізі стовбура не має бути темних плям. Також зверніть увагу на симетрію, щоб прикрашена ялинка була красивою.

У Тернополі торгувати ялинками продавцям пропонують на вулиці 15 Квітня – біля будинку №23; на бульварі Петлюри – навпроти магазину «Сільпо»; на Київській – біля будинку побуту; на проспекті Злуки – біля будинку №1; на Максима Кривоноса – навпроти розважального центру «Марципан»; на Мазепи – майданчик біля будинку №2; на перехресті Миру – Дружби; на Карпенка – біля магазину «АТБ – маркет»; на Будного – біля магазину «АТБ – маркет»; на Шухевича – навпроти буд. №24; на проспекті Бандери – біля магазину «Орбіта»; на перехресті Лесі Українки – Клима Савури; на Слівенській – біля магазину «Прогрес»; на Бродівській – площадка біля верхнього тунелю; на Живова – біля ТЦ «Орнава». Здійснювати торгівлю ялинками можна за наявності документа про походження продукції та угоди на санітарне утримання території, укладеної із балансоутримувачем.

Зрубані ялинки та ялинки вирощені у горщиках пропонує для реалізації також Тернопільське обласне управління лісового та мисливського господарства.

– На новорічні свята жителі Тернопільщини можуть прикрасити свій будинок живою ялинкою вирощеною у спеціальному горщику, яку після всіх урочистостей, навесні, можна висадити на дачі або у дворі будинку, – зазначають в управлінні. – Окрім того, у лісгоспах можна купити зрубані новорічні ялинки, які заготовляємо на спеціальних плантаціях для вирощування новорічних ялинок, що не завдає шкоди лісовому господарству. Загалом, цього сезону плануємо продати понад 10 тисяч новорічних ялинок.

Придбати маленькі зелені красуні можна у ДП «Тернопільський лісгосп» (відповідальна особа Дунець Арсен – 380978538446); ДП «Чортківський лісгосп» (відповідальна особа Горбуль Василь – 380678002817); ДП «Бережанський ЛГМ» (відповідальна особа Кустов Володимир – 380989716579); ДП «Кременецький лісгосп» (відповідальна особа Колінчук Сергій – 380673506955); ДП «Бучацький лісгосп» (відповідальна особа Починок Ігор – 0970747309). Всі новорічні ялинки із лісгоспів будуть маркуватися спеціальними уніфікованими засобами: самоклейними етикетками із штрих-кодом та пластмасовими бірками-стяжками.

Фото із сайту Тернопільського ОУЛМГ