Де у Тернополі можна придбати “новорічне дерево”

З 15 грудня тернополяни зможуть купити живі хвойні деревця, щоб прикрасити оселю. Традиційно, напередодні зими, у міській раді визначають майданчики для торгівлі ялинками.

Цього року визначено 15 місць у різних районах Тернополя, де дозволено торгувати хвойними деревами. Торгувати ялинками можна за такими адресами:

– вул. 15 Квітня (біля будинку №23);

– бульвар С.Петлюри (навпроти магазину «Сільпо»);

– вул. Київська (біля будинку побуту);

– проспект Злуки (біля будинку №1);

– вул. Максима Кривоноса (навпроти розважального центру «Марципан»);

– вул. Гетьмана І.Мазепи (майданчик біля будинку №2);

– перехрестя вулиць Миру – Дружби;

– вул. Карпенка (біля магазину «АТБ – маркет»);

– вул. С.Будного (біля магазину «АТБ – маркет»);

– вул. Генерала Шухевича (навпроти будинку №24);

– проспект Степана Бандери (біля магазину «Орбіта»);

– перехрестя вулиць Лесі Українки – Клима Савури;

– вул. Слівенська (біля магазину «Прогрес»);

– вул. Бродівська (площадка біля верхнього тунелю);

– вул. Живова (біля ТЦ «Орнава»).

Працюватимуть ці майданчики до 10 січня 2022 року. Продавати ялинки можна тільки за наявності документа про походження продукції та угоди на санітарне утримання території, укладеної із балансоутримувачем. Також обов’язкова вимога до продавців – наявність ковід-документів.