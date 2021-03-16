Наслідки новорічних свят помітні у Тернополі навіть у березні. Сніг зійшов, тож стала добре помітна вся “краса” довкола.

У парку Нацвідродження поміж дерев лежать ялинки з помешкань тернополян. Деякі з них – навіть у хрестовинах, пише Галас. Добре, що хоч ялинкові прикраси зняли.

Ніби і не пластик, ніби й невелика шкода для довкілля. Але з естетичної точки зору, невже новорічні дерева, які хаотично валяються в парку, можуть слугувати його окрасою?

Нагадаємо, що після новорічних свят комунальники наголошували – залишайте свої ялинки біля смітників, їх вивезуть. Очевидно, що мешканці новобудов, які живуть практично на території парку, вирішили інакше. Навряд що хтось навмисне віз сюди новорічне дерево з інших мікрорайонів.

Сьогодні викинули ялинки, а завтра що принесуть? Кого звинувачути у байдужості до міста, у якому живемо? Мало шансів нині встановити особи тих, викинув ці дерева поряд з височезним парком.