Напевно, я чогось не розумію в цьому житті.

Не кажу зараз про так звані прописні істини, аксіоматичні норми, якими має керуватися кожна нормальна людина: намагатися говорити правду і діяти у згоді з сумлінням; бути тактовним і співчутливим у ставленні до інших; прийти, за потреби, на допомогу; не зловтішатися з чужої біди і т.д. – їх кожен індивід дотримується (чи не дотримується) в залежності від свого виховання і морально-етичних преференцій.

Я зараз – про те, що вкарбувалося в пам’яті разом з почутими понад сорок років тому наче рубаними словами Жеглова-Висоцького:”Злодій повинен сидіти в тюрмі!”. Чітко й зрозуміло. І я тоді був серед більшості тих, хто погоджувався з наступною його фразою: “І для людей не важливо, як я туди його посаджу. Злодій повинен сидіти в тюрмі!”. Погоджувався, оскільки звучала вона по-життєвому справедливіше, ніж непереконливо -“чистоплюйські” аргументи Шарапова. У якого, як пригадуєте, “десять класів на чолі” були написані. І якому довелося потім “збацати” “Мурку” на бандитській “малині”, щоб обдурити “бабу, яка серцем чує”…

Отож, про злодія, який повинен сидіти в тюрмі. Не без помірного подиву (починаєш вже звикати до всього) прочитав на стрічці новин детективну історію про викрадення 22-річним хлопцем таксі. Зловмисника, як повідомляється, допоміг вистежити службовий собака (респект чотирилапому). Далі, як ведеться – слідство. Воно з’ясувало, що у молодика вже накопичився пристойний criminal record, чи то пак (ох, вже ця англійська з її “хабами”, “хайпами”, “смайликами” на кожному кроці) послужний список у обраній “спеціальності”. І що зовсім нещодавно він викрав іномарку на іноземній реєстрації – з наміром продати. І не просто викрав, а організував цілу операцію із залученням евакуатора.

У чиїйсь недостатньо юридично “підкованій” голові одразу ж виникне запитання: а чому цей фанат автосправи розгулював на волі після отої першої крадіжки? Може, покаявся, сказав, що “більше так не буде”, і чуйне серце “слєдака” здригнулося? Чи скоєне ним відноситься до категорії зовсім легких злочинів – чимось на кшталт крадіжки простирадла, що сохнуло на шнурку в дворі будинку? Може, хтось пояснить мені оту незбагненну логіку: чому особу, яка вже скоїла злочин, не тримають в ізоляції від суспільства, а фактично потурають їй у скоєнні нового правопорушення?

Чому, врешті-решт, злодій не сидить в тюрмі?

Напевно, я чогось таки не розумію в цьому житті…

Ігор Дуда

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