На Тернопільщині оновили рівні епідемічної небезпеки. З 21 вересня у «червоній» зоні залишаються Бережани, Заліщицький, Збаразький і Тернопільський райони. Обласний центр перейшов до «помаранчевої» зони.

Відповідне рішення прийняли на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Уряд змінив віднесення регіонів до «червоної» зони, – розповів заступник директора обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Нове зонування на Тернопільщині діятиме з 21 вересня 2020 року. “Червоний” рівень епідемічної небезпеки тепер встановлюється в разі перевищення середнього по країні рівня захворюваності на COVID-19 на 100 тисяч осіб за 14 днів більш ніж у п’ять разів. У разі встановлення в адміністративній одиниці “червоної” зони, обмеження визначатимуть спільним рішенням державної та відповідної регіональної комісій ТЕБ та НС з урахуванням затвердженого урядом переліку».

В усіх зонах заборонено відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляцію відправлять понад 50% класів. Водночас, рішення про повне закриття шкіл і садків у «червоній» карантинній зоні ухвалюватимуть тільки спільним рішенням регіональної та державної комісій.

Додамо, «помаранчевий» рівень епіднебезпеки з понеділка діятиме у Тернополі, Кременці, Чорткові та у Бережанському, Борщівському, Бучацькому, Гусятинському, Зборівському, Козівському, Кременецькому, Лановецькому, Монастирському, Підволочиському, Підгаєцькому, Теребовлянському, Чортівському, Шумському районах.

Софія Романська