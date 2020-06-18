Станом на 18 червня в Тернопільській області лабораторно підтверджено 1542 випадки COVID-19 (1416 випадків серед дорослих, 126 – серед дітей), з них 27 летальних. Видужало 1036 осіб.

За попередню добу проведено 492 дослідження методом ПЛР та лабораторно підтверджено 32 нових випадки зараження вірусом COVID-19. За добу видужало 3 особи.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (7 осіб)

Лановецький район (5 осіб):

• м. Ланівці – 3

• с. Татаринці – 1

• с. Юськівці – 1

Збаразький район (4 особи):

• м. Збараж – 1

• смт. Вишнівець – 3

Тернопільський район (3 особи):

• смт. Великі Бірки – 2

• с. Соборне – 1

Чортківський район (1 особа):

• с. Косів – 1

Кременецький район (1 особа):

• м. Почаїв – 1

Шумський район (11 осіб):

• м. Шумськ – 2

• с. Бриків – 7

• с. Обич – 1

• с. Коновиця – 1

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 1063 особи: 273 особи на наявність класу Ig М, у 12 осіб виявлені позитивні результати і 790 осіб на наявність класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 22 осіб виявлені позитивні результати.

Читайте на цю тему:

Коронавірусом заразився лікар однієї з тернопільських лікарень