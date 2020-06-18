Станом на 18 червня в Тернопільській області лабораторно підтверджено 1542 випадки COVID-19 (1416 випадків серед дорослих, 126 – серед дітей), з них 27 летальних. Видужало 1036 осіб.
За попередню добу проведено 492 дослідження методом ПЛР та лабораторно підтверджено 32 нових випадки зараження вірусом COVID-19. За добу видужало 3 особи.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (7 осіб)
Лановецький район (5 осіб):
• м. Ланівці – 3
• с. Татаринці – 1
• с. Юськівці – 1
Збаразький район (4 особи):
• м. Збараж – 1
• смт. Вишнівець – 3
Тернопільський район (3 особи):
• смт. Великі Бірки – 2
• с. Соборне – 1
Чортківський район (1 особа):
• с. Косів – 1
Кременецький район (1 особа):
• м. Почаїв – 1
Шумський район (11 осіб):
• м. Шумськ – 2
• с. Бриків – 7
• с. Обич – 1
• с. Коновиця – 1
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 1063 особи: 273 особи на наявність класу Ig М, у 12 осіб виявлені позитивні результати і 790 осіб на наявність класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 22 осіб виявлені позитивні результати.
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