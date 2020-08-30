Бережани, Чортків і Бережанський район потрапили до червоної зони епідемічної небезпеки. Відтак там навчальний рік розпочнеться дистанційно.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки облдержадміністрації Ольга Хома. Якщо епідситуація стабілізується, учні зможуть повернутися за парти з 15 вересня.

В інших населених пунктах Тернопільщини навчання стартує в очному форматі. Однак і школярам, і вчителям необхідно дотримуватися низки карантинних правил. «Відповідно до рекомендацій МОЗ і ВООЗ, під час освітнього процесу в закладах необхідно дотримуватись принципів соціального дистанціювання і правил гігієни, використовувати засоби індивідуального захисту та уникати масових скупчень. Крім того, до початку навчального року засновникам закладів рекомендовано забезпечити школи дезінфікуючими та миючими засобами, засобами індивідуального захисту. Директори закладів мають обладнати у школах місця для обробки рук та збору використаних масок і рукавичок, а також створити умови для соціального дистанціювання та уникнення скупчень», – наголосила Ольга Хома.

За інформацією МОЗ, якщо рівень захворюваності на COVID-19 у конкретних населених пунктах перевищуватиме встановлені показники, то навчальний процес переходитиме у дистанційний формат.

Софія Романська