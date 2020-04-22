На Тернопільщині 24 заклади охорони здоров’я готові лікувати хворих на COVID-19. У них передбачено для хворих на коронавірус 563 ліжка.

Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук

Чотири лікарні в області перепрофілювали для надання допомоги інфікованим коронавірусом, що переносять хворобу у середньо-важкому стані. Матеріально-технічний стан закладів задовільний, – зазначив Володимир Богайчук. Втім, у разі стрімкого зростання кількості хворих, потреба у медичних засобах збільшиться.

“Перепрофільовано чотири заклади охорони здоров’я на 205 ліжко-місць. Щодо стану матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я та медпрацівників, то наразі в наявності: 138 – апаратів для штучної вентиляції легенів; 321201 – комплектів засобів індивідуального захисту медпрацівників; 51223 дезінфекційних засобів”.

Додамо, станом на 22 квітня підтверджено 440 випадків коронавірусу, серед них -31 дитина. Семеро людей померло від цієї інфекції у нашому краї, одужало 34 особи. Наразі епідеміологічна ситуація викликає занепокоєння у Шумському, Кременецькому, Бучацькому районах. Втім, у Монастириському районі вже третю добу не виявляють нових випадків захворювання, там підтверджено 161 діагноз COVID-19.

Софія Романська