Табірний сезон розпочався на Тернопільщині. В регіоні працюватиме десять стаціонарних заміських закладів оздоровлення. Також діятимуть мовні, шкільні, церковні табори. У них зможе відпочити та оздоровитися близько половини дітей шкільного віку в області.

Право на безкоштовне оздоровлення у стаціонарних закладах відпочинку мають діти з пільгових категорій, – зазначив начальник управління сім’ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. А загалом одна доба в таборі вартує близько трьохсот гривень.

«Цього року на оздоровчу кампанію буде спрямовано понад 7 мільйонів гривень. Будуть використовуватися гроші ОТГ, місцевих бюджетів. Упродовж літнього періоду працюватиме понад 280 закладів оздоровлення та відпочинку. Окрім десяти стаціонарних закладів, діятимуть наметові містечка, табори з денним перебуванням, мовні табори».

Денні табори уже розпочала тернопільська церква «Божа оселя». У перші дні літа цікаво провести час змогли десятки дітей, – розповідають організатори.

«Охочих весело й цікаво провести час виявилося чимало. Впродовж двох днів діти із задоволенням відвідували кожну із запропонованих локацій: поки одні стрибали на батутах, інші смакували солодку вату й лимонади в імпровізованому кафе, ще інші отримували насолоду від фейс-арту чи гри в дартс. Найактивніші дітлахи разом з батьками брали участь у спортивних естафетах».

Дізнатися про розпорядок дії таборів можна в управлінні сім’ї та молоді ОДА.

Софія Романська