Де на Тернопільщині чатуватимуть патрульні з радаром. ВІДЕО

04/12/2018 0
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На Тернопільщині з’явився радар, який фіксує швидкість автомобілів. Відтак, його уже з понеділка почали використовувати патрульні.

Наразі копи “полюватимуть” з диво-приладом на водіїв лише на одній трасі – у напрямку Львова. Проте вони не стоятимуть на одному місці, а працюватимуть на пэятьох ділянках. Ці відрізки обрані тому, що на них найчастіше стаються ДТП.

Детальніше про це – в сюжеті ІНТБ.

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