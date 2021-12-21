Де і за скільки жителі області можуть придбати ялинку

Лісові господарства області розпочали реалізовувати хвойні дерева для населення. Для цього створили торговельні пункти у спеціально визначених місцях, біля контор лісництв, розсадників, уздовж автошляхів області.

Детальнішу інформацію про місця продажу ялинок та сосен та їхню вартість можна дізнатися тут.

– Середня ціна разом з податком на додану вартість за погонний метр хвойного дерева по лісогосподарських підприємствах в області становить 70 гривень, – розповіли у Тернопільському обласному управлінні лісового та мисливського господарства. – У порівнні з минулим роком вона не змінилася. Ялина висотою 1-1,5 метри в середньому коштуватиме 100 гривень. Зростає попит на хвойні дерева із закритою кореневою системою, їх можна висадити в ґрунт після свят або ж тримати до наступного року. У Тернополі купити деревце в горщику можна у пунктах продажу хвойних або у розплідниках лісомисливських господарств. Також його можна замовити через інтернет.

У Тернополі майданчики з продажу ялинок діятимуть у двох місцях: на перехресті вулиць Миру-Дружби та вулиці Карпенка, поблизу магазину «АТБ-маркет».

В області вічнозелені деревця можна купити у Чортківському лісгоспі, що на вулиці Шевченка,42 та на ринку у Чорткові. Їх продаватимуть також у лісництвах та на ринках у Гусятині, Копичинцях, Заліщиках, Борщові, а також у лісництвах сіл: Цигани, Біле, Шманьківчики, Улашківці, Більче-Золоте, Гермаківка, Колодрібка. У Кременці хвойними торгуватимуть на вулиці Акімова, 26.

У лісництвах нагадують, що хвойні для новорічних свят заготовляють на спеціальних ділянках та за рахунок екземплярів, що вибираються при проведенні рубок пов’язаних з веденням лісового господарства. Наразі в області під це відведено 115 гектарів. Асортимент дерев складається із сосни звичайної в обсязі 21,4 тисячі на площі 6,9 гектара, сосни кримської – 1,3 тисячі на площі 0,8 гектара, ялини європейської – 431 тисяча на площі 107,3 гектара.

В новорічно-різдвяний період 2021-2022 роки лісогосподарства області планують реалізувати 10 тисяч ялин і сосен, що на 25% більше, ніж минулоріч. В кожному з лісогосподарських підприємств розроблені та затверджені індивідуальні ціни на ялину європейську та сосну звичайну. Щоб придбати зелену красуню по собівартості, в обласному управлінні лісового та мисливського господарства рекомендують звертатися безпосередньо в лісгоспи та їхні підрозділи.

Фото із сайту управління