Де і за скільки у Тернополі можна покататися на сноутюбах

Сноутюбова траса на схилах вул. Тарнавського запрацювала в суботу, 16 січня.

І хоча підніматися вгору після спуску треба самотужки, відвідувачів на трасі чимало. А керівництво гірськолижного комплексу Savich Park каже, можливо, згодом буде і підйомник, пише Терміново.

Сноутюб можна взяти на місці. Вартість прокату на одну годину – 200 грн, на дві – 250.

Власник гірськолижного комплексу Віталій Кирилів каже, лижна траса траса запрацює орієнтовно через тиждень, оскільки на схилі для катання ще недостатньо снігу. Натомість там, до старту лижного сезону, можна буде покататися на власних санках.

Катання на власних санках платне, вартість – 50 грн. на день за одні санки. Графік роботи: щодня з 10.00 до 22.00.