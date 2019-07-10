Жертвою грабіжника став 36-річний житель Тернополя. У чоловіка відібрали мобільний телефон та одяг, коли він прямував на роботу.

Нападника затримали під час патрулювання співробітники роти «Тернопіль» спільно з нацгвардійцями, повідомляють у поліції.

За словами потерпілого, близько 8 години він зустрів компанію незнайомців, котрі попросили у нього цигарку. Чоловік не відмовив. Між ними зав’язалася розмова, під час якої один із незнайомців штовхнув потерпілого та відібрав мобільний телефон, одяг. Після цього компанія зникла.

Тернополянин ж дістався роботи і вже звідти зателефонував у поліцію. Під час патрулювання співробітники роти «Тернопіль» спільно з нацгвардійцями затримали підозрюваного у пограбуванні. Причетним до протиправного виявився 34-річний житель Чортківського району. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон потерпілого.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії підозрюваного слідчі кваліфікують за частиною 2 статті 186 ККУ – грабіж. Наразі він затриманий згідно статті 208 КПК, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.