Слідчі Бучацького відділення поліції скерували до суду кримінальне провадження розпочате щодо 24-річного жителя райцентру за фактом вчинення чотирьох шахрайств та крадіжки.

Зловмисник видурював дорогі мобільні гаджети, просячи їх власників дати зателефонувати, розповіли у поліції.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що жертвами афериста стали четверо жителів району, один з яких малолітній. Збитки становлять тисячі гривень.

Схема обману звична: зловмисник підходив до жертви, просив телефон начебто для екстреного дзвінка, далі відходив, мовляв, треба поговорити наодинці, і втікав.

Шахрайство – не єдиний злочинний промисел бучаччанина. Зловмисник обікрав свою сусідку. Проникнувши на територію чужого домоволодіння, поцупив металобрухт.

За кожен із вчинених злочинів зловмисникові загрожує реальний термін покарання.