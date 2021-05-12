Давно такого не було: на Тернопільщині зареєстрували лише півсотні випадків COVID-19

53 нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні.

За інформацією обласного лабораторного центру, в області тривалий період не фіксували такого низького рівня захворюваності. Втім, у лікарів занепокоєння викликає значна кількість летальних випадків.

Зниження захворюваності на COVID-19 простежується у більшості населених пунктів. Епідеміологи пов’язують цю тенденцію святковим періодом і карантинними заходами.

“Тенденція до зниження захворюваності характерна для всіх територій області, особливо показовим є зниження в місті Тернополі. За сім днів спостереження показник інцидентності зменшився. В цілому це прояв комплексу причин, але не в останню чергу відіграли ті заходи, які запроваджувалися. Також має значення святковий період, коли люди менше тестувалися”, – зазначив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Попри позитивні тенденції, лікарі кажуть, що про стабілізацію ситуації із COVID-19 поки що говорити рано. Епідемічний процес проходить хвилеподібно, а це означає, що попереду можливі нові підйоми захворюваності. Окрім цього, загрожують нові штами COVID-19.