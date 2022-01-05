Мотоцикл відвезли українським захисникам тернопільські волонтери.

Про це розповів наказний отаман Тернопільського крайового коша Українського козацтва Володимир Мосейко. Також воїнам відправили близько двох тонн продуктів і маскувальні сітки від студентів-істориків.

Мотоцикл у волонтерів замовили військові. Вони використовуватимуть його за потребами у зоні бойових дій. “Ми здійснили нашу першу поїздку на Східну Україну в цьому році. Привезли нашим захисникам мотоцикл. Вони давно чекали на цей транспорт. Він спеціально для них підготовлений. Тож наші волонтери продовжують дарувати добрий Різдвяний настрій нашим захисникам. Низький уклін від наших оборонців усім небайдужим людям Тернопільської та Хмельницької областей за жертовність та волонтерську допомогу”, – зазначив Володимир Мосейко.

Благодійну допомогу для українських захисників допомогли зібрати місцеві підприємці та небайдужі жителі краю. Господині приготували улюблені страви воїнів, а студенти-історики сплели маскувальні сітки, які захищають бійців від ворогів.