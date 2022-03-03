(хіт “Любэ” в нових реаліях)

Серыми тучами небо затянуто, нервы гитарной струною натянуты,

Дальше не так, как в “Любэ” и не так героически – дальше о нас, удиравших панически

Мы вроде прем и по всем направлениям: танки, пехота, огонь артиллерии.

Но украинцы не удирают, наоборот – нас взрывают, сжигают

***

Давай за жизнь – ведь жопа нам, братан!

Вот ведь втравил кремлевский нас “пахан”!

Ведь обещал цветы, улыбки, твою мать,

А тут – успеть бы выпрыгнуть, удрать

***

Небо над нами свинцовыми дырами стелится низко туманами рваными,

Вот уж цыгане и танк у нас “стырили”, что ж, воевать теперь нам и с цыганами?!

Ты посмотри, браток, выглянь наружу-ка, там перед нами – толпа безоружная

Что там орут они? Радость, восторг выражают? Нет – далеко нас “наху…” посылают

***

Давай за жиз…, а, может, сдаться в плен, братан?

Все ж лучше, чем оденут в целлофан

И на Кубань иль в Псков нас отошлют,

А, может, и медаль кому дадут…

***

Так жди Сибирь, Урал, Кавказ,

“Груз 200” – как презент от нас,

Жди нас, истерзанных калек,

Ах, не ходить сюда б вовек

***

Дома в альбоме моем фотографии деда, он был командир Красной армии.

“Сыну на память. Берлин сорок пятого”, века ушедшего воспоминания.

Дед бил фашистов, считал, что заслужено,

Нынче ж вот как Украина утюжит нас

И говорит на весь мир: мы – “рашисты”.

То-есть, почти то же, что и фашисты.

***

Давай за жиз…,быть может, нас вернут, братан?

Иль на всех нас “забил” тот наш “пахан”?

Отправил в жо…и на нас всех ему нас.ать,

Так, может, лучше “наху…”, твою мать