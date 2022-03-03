(хіт “Любэ” в нових реаліях)
Серыми тучами небо затянуто, нервы гитарной струною натянуты,
Дальше не так, как в “Любэ” и не так героически – дальше о нас, удиравших панически
Мы вроде прем и по всем направлениям: танки, пехота, огонь артиллерии.
Но украинцы не удирают, наоборот – нас взрывают, сжигают
***
Давай за жизнь – ведь жопа нам, братан!
Вот ведь втравил кремлевский нас “пахан”!
Ведь обещал цветы, улыбки, твою мать,
А тут – успеть бы выпрыгнуть, удрать
***
Небо над нами свинцовыми дырами стелится низко туманами рваными,
Вот уж цыгане и танк у нас “стырили”, что ж, воевать теперь нам и с цыганами?!
Ты посмотри, браток, выглянь наружу-ка, там перед нами – толпа безоружная
Что там орут они? Радость, восторг выражают? Нет – далеко нас “наху…” посылают
***
Давай за жиз…, а, может, сдаться в плен, братан?
Все ж лучше, чем оденут в целлофан
И на Кубань иль в Псков нас отошлют,
А, может, и медаль кому дадут…
***
Так жди Сибирь, Урал, Кавказ,
“Груз 200” – как презент от нас,
Жди нас, истерзанных калек,
Ах, не ходить сюда б вовек
***
Дома в альбоме моем фотографии деда, он был командир Красной армии.
“Сыну на память. Берлин сорок пятого”, века ушедшего воспоминания.
Дед бил фашистов, считал, что заслужено,
Нынче ж вот как Украина утюжит нас
И говорит на весь мир: мы – “рашисты”.
То-есть, почти то же, что и фашисты.
***
Давай за жиз…,быть может, нас вернут, братан?
Иль на всех нас “забил” тот наш “пахан”?
Отправил в жо…и на нас всех ему нас.ать,
Так, может, лучше “наху…”, твою мать