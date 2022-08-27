Порушив правила дорожнього руху, а з метою уникнення відповідальності, запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду мешканець Чернівецької області.

Транспортний засіб за порушення правил дорожнього руху поліцейські зупинили на дорозі в Чортівському районі та зафіксували, що водій керував авто у нетверезому стані. Під час складання адміністративного матеріалу за ст.130 КУпАП порушник пропонував поліцейським неправомірну вигоду в сумі 100 євро. Чоловіка попередили про кримінальну відповідальність, однак він все ж намагався відкупитися.

На місце викликали слідчих. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч.1ст.369 (пропозиція хабара службовій особі) ККУ. Винуватцю загрожує штраф, обмеження або позбавлення волі на термін до чотирьох років. Понесе кермувальник і адміністративну відповідальність.