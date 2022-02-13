Давав “аж” 200 гривень: ще один водій-порушник намагався “підкупити” патрульних

Водій, який перевищив швидкісний режим, пропонував патрульним неправомірну вигоду.

У п’ятницю близько 14-ї години під час несення служби на автодорозі М-09 “Тернопіль — Львів — Рава-Руська”, а саме під час здійснення контролю швидкісного режиму, патрульні зафіксували, що водій автомобіля Volkswagen рухався населеним пунктом зі швидкістю 76 км/год.

Під час розгляду справи про адміністративне правопорушення водій, щоб уникнути відповідальності, вирішив кинути в автомобіль інспекторам грошові кошти у сумі 200 грн.

На 59-річного кермувальника патрульні винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадуємо, що за перевищення швидкості водії несуть відповідальність за:

ч. 1 ст. 122 КУпАП — перевищення швидкості руху більш як на 20 км/год — штраф у розмірі 340 гривень.

ч. 4 ст. 122 КУпАП — перевищення швидкості руху більш як на 50 км/год — штраф в розмірі 1️700 гривень.