Працівники Тернопільського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

21-річний тернополянин намагався відкупитися від працівників поліції пропонуючи їм американські долари, повідомляють у поліції.

Подія трапилася в неділю, 29 вересня. На лінію «102» надійшло повідомлення від жителя обласного центру. Молодик заявив про проникнення до його помешкання.

Прибувши за вказаною адресою патрульні виявили лише господаря квартири. Тернополянин поводився неадекватно й в категорично відмовлявся проходити огляд на стан наркотичного сп’янінання в медзакладі. Натомість заявник став пропонувати поліцейським хабар в розмірі 700 доларів. Правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу, працівники якої задокументували факт надання неправомірної вигоди.

Підозрюваний відповідатиме не тільки за кримінальне правопорушення, а й згідно адміністративного законодавства за неправдивий виклик спеціальних служб.