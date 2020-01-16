Кримінальне провадження за частиною першою статті 369 Кримінального кодексу України розпочато щодо 50-річного жителя Теребовлянщини.

Аби уникнути кримінальної відповідальності за вчинення дорожньо-транспортної пригоди, чоловік вирішив відкупитися. Співробітник поліції від п‘ятиста американських доларів хабаря відмовився, повідомляють в ГУ НП.

Факт пропозиції та надання неправомірної вигоди задокументували співробітники територіального підрозділу поліції спільно з оперативниками Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки за процесуального керівництва місцевої прокуратури.

З’ясувалося, тереболянець, вчинивши напередодні дорожньо-транспортну пригоду, у якій постраждав семирічний хлопчик, намагався домовитися із заступником начальника відділу поліції одного з територіальних підрозділів про закриття кримінального провадження. Натомість став фігурантом ще одного. Триває досудове розслідування.