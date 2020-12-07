Неправомірну вигоду пропонував водій Volkswagen, який вчинив автопригоду та перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими, яка трапилася на вул. С Будного, надійшло на спецлінію 102 сьогодні, близько 3-ї години ночі.

Прибувши за вказаною адресою, патрульні з’ясували, що водій автомобіля Volkswagen, не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем Peugeot, внаслідок чого останнього “відкинуло” на припаркований транспортний засіб MAN. Водій Peugeot отримав тілесні ушкодження, його шпиталізували до медичного закладу.

Надалі, спілкуючись з кермувальником автомобіля Volkswagen, інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти освідування чоловік погодився, результат огляду —2, 04 проміле алкоголю в крові. А це перевищує дозволену норму більш як у 10 разів.

Та й на цьому 40-річний водій Volkswagen вирішив не зупинятися. Аби уникнути адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, чоловік почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду — 500 американських доларів.

Інспектори неодноразово попереджали порушника про кримінальну відповідальність за такі дії, але він ніяким чином на слова не реагував. Тому патрульні зафіксували пропозицію хабаря та одразу ж викликали слідчо-оперативну групу.

На водія Volkswagen поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані алкогольного сп’яніння) КУпАП. Обставини ДТП з потерпілими надалі встановлюватиме слідчий.