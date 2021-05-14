Під процесуальним керівництвом Чортківської окружної прокуратури викрито місцевого жителя під час передачі неправомірної вигоди заступнику начальника одного з відділень поліції Чортківського ВП ГУНП (ч. 3 ст. 369 КК України).

За версією слідства, поліцейські 29 квітня цього року склали протокол за фактом вчинення громадянином правопорушення за ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння). Чоловік вирішив передати 500 доларів США заступнику начальника відділення поліції, щоб той посприяв в уникненні від адміністративної відповідальності.

Злочин задокументували правоохоронці. Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України та вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводились спільно зі слідчими Чортківського РВП та СУ ГУНП в Тернопільській області, за оперативного супроводу працівників Тернопільського управління ДВБ НП України. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.