Хабарем у 350 євро та 870 гривень житель Чортківщини намагався відкупитися від адміністративної відповідальності за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння. Натомість, окрім адміністративного протоколу, нестиме ще й кримінальне покарання.

На лінію 102 надійшло повідомлення від начальника сектору реагування патрульної поліції смт. Гусятин про те, що за порушення правил дорожнього руху було зупинено автомобіль марки “SUZUKI”. Під час спілкування з водієм поліцейські помітили, що 49-річний чоловік перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Під час складання адміністративного протоколу водій всіляко намагався «залагодити питання», пропонуючи патрульним гроші. Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група, що виїхала на місце події.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за частиною 1 статті 369 (пропозиція службовій особі надати їй неправомірну вигоду) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Окрім того, чоловік нестиме адміністративну відповідальність за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння – стаття 130 КУпАП.