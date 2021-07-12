Хабарем чоловік намагався вирішити питання щодо непритягнення його до адміністративної відповідальності за керування транспортом у нетверезому стані.

На лінію 102 надійшло повідомлення від поліцейського сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №5 у місті Підволочиськ про те, що житель села Новосілки Скалатської громади пропонує 3000 гривень за непритягнення його до адміністративної відповідальності. З’ясувалося, чоловіка поліцейські зупинили через технічні несправності автомобіля, проте під час спілкування від водія було чути різкий запах алкоголю. Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Адміністративну відповідальність за перебування за кермом у нетверезому стані чоловік також понесе згідно санкцій статті 130 КУпАП.