Давав 20 тисяч: п’яний водій хотів “порішати” з патрульними, але не вийшло

За спробу дати хабаря поліцейським понесе відповідальність мешканець району.

У Тернопільському районі інспектори сектору реагування патрульної поліції зупинили автівку під керуванням нетверезого чоловіка. Порушник неправомірно спробував уникнути відповідальності.

Під час контролю за безпекою дорожнього руху правоохоронці зупинили за порушення правил автомобіль Шкода. Водій легковика у спілкуванні з патрульними демонстрував явні ознаки алкогольного сп’яніння. Під час складання поліцейськими протоколу за ст. 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення кермувальник спробував «залагодити справу» та запропонував патрульним 20 тисяч гривень за нескладання протоколу. Відтак поліцейські задокументували кримінальне правопорушення.

За цим фактом слідчі відкрили провадження за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Триває досудове розслідування.