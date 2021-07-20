Хабарем 10 000 гривень водій молоковоза намагався відкупитися від адміністративної відповідальності за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння. Натомість, окрім адміністративного протоколу, нестиме ще й кримінальне покарання.

На лінію 102 надійшло повідомлення від інспектора сектору реагування патрульної поліції міста Шумська про те, що за порушення правил дорожнього руху було зупинено вантажний автомобіль марки «ГАЗ 53». Під час спілкування з водієм поліцейські помітили, що 25-річний чоловік перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Під час складання адміністративного протоколу водій всіляко намагався «залагодити питання», пропонуючи патрульним десять тисяч гривень. Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група, що виїхала на місце події.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за частиною 1 статті 369 (пропозиція службовій особі надати їй неправомірну вигоду) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.