Житель села Петриків пропонував поліцейським 10 тисяч гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності. Чоловіка зупинили за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння.

На лінію 102 надійшло повідомлення від інспектора сектору реагування патрульної поліції про те, що в селі Петриків було зупинено автомобіль марки Мерседес, яким керував місцевий житель, 1971 року народження. Чоловік перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Під час складання адмінпротоколу водій неодноразово пропонував правоохоронцям неправомірну вигоду. Факт корупційного діяння задокументувала слідчо-оперативна група.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу – надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.