За 10 000 гривень 21-річний житель Скалатської громади хотів уникнути адміністративної відповідальності за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння. Факт корупційного правопорушення задокументувала слідчо-оперативна група.

Під час патрулювання співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили легковий автомобіль за порушення правил дорожього руху. При спілкуванні водій мав ознаки алкогольного сп’яніння, однак від проходження освідування відмовився. За нескладання адміністративних матеріалів керманич запропонував інспекторам неправомірну вигоду у розмірі 10 000 гривень.

За пропозицію, обіцянку неправомірної вигоди службовій особі, відповідно до ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України, слідчі розпочали кримінальне провадження. За таке правопорушення жителю Скалатської громади загрожує до 4 років позбавлення волі.

Також поліцейські склали на водія протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.