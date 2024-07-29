Деякі водії на Тернопільщині намагаються відкупитися за нетверезе водіння, – розповів начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко. За його словами, порушники пропонують від 100 до 900 доларів поліцейським. Такі факти правоохоронці зафіксували за допомогою бодікамер.

За спробу дати хабар передбачена кримінальна відповідальність.

«Хочу звернутися до жителів Тернопільщини і попередити, що поліцейські під час виконання своїх службових обов’язків забезпечені бодікамерами та іншими технічними засобами для належної фіксації всіх обставин і правопорушень на місцях подій. Минулими вихідними поліцейські задокументували одразу три таких факти. Суми різні, статуси фігурантів також. До прикладу, у Почаєві колишній депутат міської ради, який керував авто напідпитку, поклав разом з документами 900 доларів, аби поліцейські його відпустили. Ще двоє водіїв з явними ознаками алкогольного сп’яніння намагалися «відкупитися» від адмінвідповідальності за 100 та 600 доларів», – розповів Сергій Зюбаненко.

Відео, зняте бодікамерами, слугуватиме доказом правопорушень у суді. За спробу дати хабар передбачено ст. 369 Кримінального кодексу України до 4 років позбавлення волі.

Софія Романська