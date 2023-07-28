Жителю Товстенської громади загрожує до чотирьох років позбавлення волі за надання неправомірної вигоди поліцейському.

Хабарем чоловік намагався вирішити питання непритягнення його до адміністративної відповідальності за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння.

На лінію 102 надійшло повідомлення від інспектора сектору реагування патрульної поліції відділення поліції у місті Заліщики про те, що житель села Ворвулинці, котрого зупинили за порушення правил дорожнього руху і під час спілкування з ним був відчутний різкий запах алкоголю, кинув до службового авто 100 американських доларів за непритягнення його до адміністративної відповідальності. Коли ж патрульні продовжили складання адмінпротоколу за керування транспортом у стані сп’яніння, водій вирішив «доплатити» ще 3000 гривень. Факти надання неправомірної вигоди були задокументовані.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 369 Кримінального кодексу – надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння – стаття 130 КУпАП – на водія теж складено.