«Дари осені» – акція під такою назвою зібрала потребуючих жителів обласного центру у благодійному фонді «Карітас». Їм вручили продуктові набори. Добру справу вдалося реалізувати завдяки проекту «Турбота» і підтримці небайдужих людей.

Загалом волонтери підготували 80 пакунків. Вручили їх відвідувачам благодійної їдальні, – розповів координатор акції о. Роман Загородний. У кожному наборі – найбільш необхідні продукти та засоби гігієни.

«Є там гречка, олія, більше десяти кілограмів різних овочів, а також засоби гігієни. На одну сім’ю був передбачений один продуктовий набір. Допомогла нам у цьому програма «Турбота», яку реалізовує обласна рада. А також ми своїми силами долучилися. Зокрема, восени зібрали овочі і запакували їх потребуючим людям».

Нагадаємо, у благодійній їдальні, що працює при «Карітасі», щодня харчуються малозабезпечені жителі обласного центру. Приходять пообідати також безхатьки. Проект реалізовується завдяки підтримці небайдужих людей.