Далі буде ще цікавіше

04/02/2019 Розмір тексту:

У Тернополі соціальна ініціатива «Єднання поколінь» розширюється і змінює формат.

Зустрічі літніх людей, як відбуваються у рамках проекту «Єднання поколінь», будуть тематичними. Також заняття матимуть практичні частини, – повідомила координатор проекту Ольга Гордієнко.

«Місяць колядок і виступів ми завершили! Але далі буде ще цікавіше. За згодою усіх учасників, зустрічі будуть тематичними з практичними завданнями! Вдячні гурту “Пшеничне перевесло”, який бере участь у різноманітних тематичних вечорах, його вокалісти були і нашими гостями», – зазначила координатора проекту «Єднання поколінь» у Тернополі Ольга Гордієнко.

Нагадаємо, зустрічі соціальної ініціативи «Єднання поколінь» відбуваються у Тернополі щосереди та щонеділі. А загалом проект «Єднання поколінь» заснували у Тернополі півтора року тому. За період його роботи, кількість учасників проекту «Єднання поколінь» зросла утричі. До слова, координатора проекту Ольга Гордієнко нещодавно ділилася досвідом із хмельничанами. Вони також планують запровадити зустрічі людей літнього віку.

Софія Романська