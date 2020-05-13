Зловмисник, випивши для хоробрості, пішов на злочин – незаконне заволодіння транспортним засобом. Об’єкт крадіжки пригледів напередодні – раритетний мотоцикл. Та збагатитися не довелося – угонщика затримали поліцейські.

Лежачого на дорозі чоловіка помітили перехожі. Той, спускаючи зі сходів мотоцикл, не розрахував сил, ще й алкоголь стійкості в ногах не додав – упав разом з краденим транспортним засобом. Небайдужі тернопополяни спочатку хотіли допомогти незнайомцю, та коли збагнули, що чоловік не є власником мотоцикла, повідомили поліцейських. Крадія затримали в порядку статті 208 КПК.

З’ясувалося, чужий транспортний засіб зловмисник пригледів раніше: помітив, що власник завжди паркує двоколісник біля під’їзду. Вночі лиходій поцупив раритетний байк.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом щодо 49-річного тернополянина розпочато кримінальне провадження. До слова, за угон зловмисник уже був раніше судимий.