Вчора близько 16-ї години на вулиці Тролейбусній до патрульних підбіг схвильований чоловік та повідомив, що щойно невідомий громадянин з ознаками алкогольного сп’яніння проник до його автомобіля ВАЗ та викрав його.

Патрульні перевірили прилеглу територію та виявили автомобіль, схожий за описом заявника.

Поліцейські підійшли до автівки, в салоні якої знаходився громадянин, котрий намагався завести транспортний засіб та поїхати з місця. Інспектори завадили йому це зробити та попрохали чоловіка показати посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, але останній не зміг надати жодних документів. Окрім того, інспектори виявили в громадянина явні ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти огляд на визначення стану сп’яніння за допомогою алкотесту «Драгер» чи в найближчому медичному закладі, на що останній відмовився.

На місце прибув заявник, який впізнав свою автівку та надав всі відповідні документи на транспортний засіб. На ймовірного крадія патрульні склали протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (Керування транчпортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) та викликали на місце події слідчо-оперативну групу, для з’ясування обставин цієї події.