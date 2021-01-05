Далеко не заїхав: п’яний чоловік вкрав у товариша автомобіль і скоїв ДТП

Менше доби знадобилося співробітникам карного розшуку Тернопільського відділу поліції, аби розкрити незаконне заволодіння автомобілем марки «Шкода Октавія». Зловмисник сів за кермо в стані алкогольного сп’яніння та потрапив у аварію.

До співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від 32-річного жителя обласного центру про те, що невідома особа заволоділа його автомобілем. Транспортний засіб знаходився у дворі однієї із багатоповерхівок на масиві «Дружба». Збитки заявник оцінив у понад 200 тисяч гривень.

Поліцейські встановили, що потерпілий дав своє авто в оренду товаришу, в останнього й були викрадені ключі від автомобіля. Опитавши чоловіка, правоохоронці з’ясували, що напередодні у нього вдома гостював знайомий, котрий і може бути причетним до протиправного.

Зібрана інформація допомогла оперативникам встановити особу викрадача. Ним виявився 27-річний тернополянин. Зловмисник скористався тим, що власник помешкання після вживання спиртних напоїв заснув та витягнув у нього ключі від автівки. Сівши за кермо чужого транспортного засобу, лиходій поїхав у Збараж. Проте дорогою не впорався з керуванням та потрапив у ДТП.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії тернополянина слідчі кваліфікують за частиною 2 статті 289 ККУ – незаконне заволодіння транспортним засобом. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.