Далеко не заїхав: молодик вкрав автомобіль і застряг у сніговому заметі

Незаконне заволодіння транспортним засобом слідчі Чортківського районного відділу поліції інкримінують 22-річному жителю райцентру. Після суперечки з власником авто молодик вирішив таким чином поквитатися з опонентом.

Близько третьої години ночі 16 лютого до співробітників районного відділу поліції надійшло повідомлення від жителя села Росохач про те, що невідома особа заволоділа його автомобілем марки «Ауді». Машина стояла незачинена на території автозаправної станції.

Як з’ясувалося, власник автівки разом з товаришами були на АЗС. Там у них стався конфлікт з іншою компанією. Закінчилося все криміналом: один з молодиків, скориставшись тим, що автівка була незачинена і в замку запалювання власник залишив ключі, сів до салону чужого транспортного засобу і викрав його.

Поліцейські швидко розшукали крадену іномарку – машину зловмисник залишив у сніговому заметі за декілька кілометрів від місця злочину. Згодом було встановлено й особу викрадача – ним виявився 22-річний чортківчанин.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 289 ККУ.