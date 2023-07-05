Дача і дві господарські будівлі горіли на Тернопільщині

Минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи Тернопільщини тричі залучались до ліквідації пожеж.

4 липня о 08:42 у с. Великі Загайці Великодедеркальської ТГ Кременецького району на вул. Руда, 3 виникла пожежа господарської будівлі, що належить місцевій жительці, 1939 року народження. Внаслідок пожежі вогнем знищено дерев’яну господарську будівлю та речі домашнього вжитку на площі 20 м кв. Пожежу ліквідовано черговими караулами 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди с. Великі Дедеркали. Під час гасіння пожежі врятовано 1 житлову будівлю.

5 липня о 00:32 у с. Космирин Золотопотіцької ТГ Чортківського району виникла пожежа господарської будівлі, що належить місцевій жительці, 1975 року народження. Внаслідок пожежі вогнем знищено 2 м куб. дров, речі домашнього вжитку на площі 10 м кв., облицювання стін на площі 40 м кв. Пожежу ліквідовано черговими караулами 9-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди с. Стінка. Під час гасіння пожежі врятовано 1 житлову та 1 господарську будівлі.

Того ж дня о 05:57 у сел. Велика Березовиця Великоберезовицької ТГ Тернопільського району на території місцевого дачного кооперативу виникла пожежа дачного будинку (власник встановлюється). Внаслідок пожежі вогнем знищено покриття та перекриття дачного будинку на площі орієнтовно 40 м кв., пошкоджено речі домашнього вжитку, облицювання стін на площі 40 м кв. Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління. Під час гасіння пожежі врятовано 1 дачний будинок.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.