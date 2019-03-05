Cиріт з Тернопільщини готуватимуть до самостійного життя

05/03/2019 Розмір тексту:

«На порозі самостійного життя», – таку програму організовують на Тернопільщині. Старшокласникам з інтернатних закладів проводять спеціальні тренінги, щоб підготуватися до дорослого життя.

“Досвід самостійного життя: мрії і реальність” – з такої теми розпочалася одноденна соціальна програма “На порозі самостійного життя” для учнів 8-11 класів Бережанської школи-інтернату. Організовує тренінги благодійний фонд «Майбутнє сиріт».

Як розповіла координаторка програми Ірина Вакалюк, діти із задоволенням беруть участь у тренінгах, чекають їхнього проведення.

«Допомагаємо старшокласникам 8-11 класів з дитячих закладів Тернопільщини підготуватись до дорослості за допомогою соціальної програми “На порозі самостійного життя”-2019. Діти із нетерпінням чекають цих занять. Програма важлива для кожної дитини, адже сприяє їхній інтеграції та розвитку життєвих вмінь і це радує мене. Програма сприяє розвитку навичок та вмінь у старшокласників, необхідні їм для повноцінної соціальної інтеграції, успішного самостійного життя, і мотивує учнів до усвідомленого життєвого вибору».

Тренінги «На порозі самостійного життя» проводять переважно по вихідних. З дітьми працюють фахові тренери. Заняття тривають близько 7 – 8 годин. Діти вчаться користуватися громадським транспортом, комунікувати з новими людьми, вирішувати різні побутові справи.

Софія Романська