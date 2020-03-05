П’ять білих маскувальних сіток сплели тернопільські студенти-історики для українських захисників. Волонтери доставлять їх у зону бойових дій.

Сітки захищатимуть українських воїнів від очей ворога з боку Російської Федерації.

Матеріали для маскувальних сіток передала церква з Теребовлі, – розповідає доцент ТНПУ ім. В. Гнатюка Володимир Кіцак. Студенти працювали над виготовленням сіток від початку семестру.

«Щиро дякую парафії Покрови Пресвятої Богородиці м. Теребовля, о. Ігорю Сип’яку, які передали білу тканину, та історикам, що сплели цього семестру п’ять білих сіток. Студенти працювали у вільний від навчання час. Ми разом продовжуємо цю справу від початку російсько-української війни».

Додамо, з 2015-го року тернопільські студенти виготовили сотні маскувальних сіток. Ці засоби належать до речей першої необхідності на території бойових дій, оскільки допомагають заховатися від супротивника.

Софія Романська