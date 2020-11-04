Тернопільщина готується до найгіршого варіанту розвитку подій у питанні COVID-19.

Про це повідомив на своїй сторінці у ФБ голова ОДА Володимир Труш.

Наразі завдання, які стоять перед закладами охорони здоров’я – підведення кисню до ліжок, збільшення медичних бригад та ліжок, передбачених для надання допомоги хворим на COVID-19, та формування медичного резерву.

За словами головних лікарів, протягом останніх двох діб різко зросла кількість госпіталізацій з підозрами на коронавірусну інфекцію. Значна частина пацієнтів – у важкому стані. Надалі прогнози невтішні.

Труш повідомив, що попросив головних лікарів відтермінувати заплановані відпустки і мобілізуватися.