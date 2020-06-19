Через ускладнення епідемічної ситуації, у лікувальних закладах Тернополя побільшало пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Наразі у міських лікарнях заповнено більше половини місць, передбачених для лікування хворих з COVID-19.

Відтак на засіданні міського оперативного штабу вирішили переформувати лікарню швидкої допомоги у госпіталь з надання допомоги хворим на коронавірус.

“Упродовж двох тижнів по місту Тернополю ми щодня реєструємо випадки коронавірусу. Це не в малій кількості — від восьми до п’ятнадцяти випадків. Ми маємо щоденне зростання рівня захворюваності, на відміну від ситуації на початку карантину. Всього за тиждень підтверджено 64 нових випадків. Враховуючи, що завантаженість ліжкомісць у лікарні швидкої допомоги була понад 50%, тому пропонується доручити директору лікарні швидкої допомоги забезпечити заходи по підготовці переведення лікарні швидкої допомоги на госпіталь по наданню медичної допомоги хворим з COVID-19, також пропонуємо по всіх наших лікувальних закладах обмежити планову госпіталізацію. Наші лікувальні установи міста, зокрема госпітальні бази, які надають допомогу хворим з COVID-19 забезпечені в повному обсязі засобами індивідуального захисту на три місяці. Серед наших медиків захворів один лікар і дві медичні сестри. Встановлено коло контактних осіб. Наразі триває епідрозслідування”, – розповів начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак.

Нині у лікарнях Тернополя перебуває понад три десятки хворих на COVID-19. Двоє пацієнтів отримують кисневу підтримку. У міській дитячій лікарні — одна дитина у стані середньої важкості з підтвердженим діагнозом коронавірусу.

Софія Романська

Читайте на цю тему:

Будуть знімати на камеру: за дотриманням карантину стежитимуть мобільні групи

У Тернополі відкриють дитсадок, де виявили коронавірус